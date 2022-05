Minister Kuipers: landelijk protestverbod abortusklinieken onwenselijk

Het is niet nodig een landelijk demonstratieverbod in te stellen rondom abortusklinieken. Dat schrijft minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) in reactie op vragen van PvdA en GroenLinks, die juist pleiten voor zo’n protestvrije bufferzone.

Den Haag

Een protest van antiabortusactivisten kan ‘intimiderend’ overkomen op zwangere vrouwen, erkent minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid). Maar om dat te voorkomen, is volgens de bewindsman geen algeheel demonstratieverbod nodig rondom abortusklinieken: dat is vooral een taak van lokale overheden. Burgemeesters kunnen ‘op basis van relevante feiten en plaatselijke omstandigheden’ besluiten een bufferzone in te stellen, een demonstratie te verplaatsen of zelfs te beëindigen.

landelijk verbod

Progressieve politici pleiten voor nationale regelgeving. Daarmee zouden demonstraties in de buurt van abortusklinieken nergens meer mogelijk zijn. Op dit moment verschilt de situatie per gemeente: soms worden pro..

