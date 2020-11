Als medewerker communicatie kon Fernande van Tets iets wat haar als journalist niet lukte: Syrië binnenkomen

Een jaar lang werkte Fernande van Tets voor een VN-organisatie in Syrië. Ze schreef er een boek over dat niet vrolijk stemt. ‘Zelfs de beste mensen daar willen eigenlijk alleen maar weg.’

Fernande van Tets werkte een jaar in Syrië voor de VN; het land is kapot en Assad is de winnaar.

Fernande van Tets (35) had een onverbiddelijke deadline voor haar boek over Syrië; er was een kind op komst. Hugo is nu vijf maanden. ‘Misschien zou ik nu anders kijken naar de landen waar ik werkte. Mijn kind huilt als er twee uur geen melk is. In Syrië was er vaak helemaal niets voor baby’s. Toch werden ze geboren en groeiden ze op. Dat is het gekke, fascinerende en schizofrene van Syrië als land in oorlog; er wordt niet altijd geschoten, er vallen niet constant bommen. Mensen worden verliefd, er wordt getrouwd, er zijn familiefeesten, ook dat gaat door.’

betrokkenVan Tets woonde vanaf 2011 in de Libanese hoofdstad Beiroet. Ze deed verslag van de landen in de regio voor onder meer Trouw, De Groene Amsterdammer, The Independent en de televi..

