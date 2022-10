Partij voor de Dieren en VVD trekken samen op voor huisdier

De linkse en de rechtse partij vinden dat het mogelijk moet worden om dierenbeulen levenslang het recht te ontzeggen om nog dieren te houden. Rechters zouden zo’n houdverbod bijvoorbeeld kunnen opleggen als de betrokkenen meerdere keren de fout zijn ingegaan. Nu is alleen een tijdelijk houdverbod mogelijk.

Ook moet de import van en handel in honden en katten die zijn doorgefokt op schadelijke uiterlijke kenmerken, worden verboden. De twee partijen wijzen erop dat het in Nederland al verboden is om te fokken met dit doel, omdat de dieren er ziek van worden en voortdurend pijn of kwalen hebben. Toch wordt er nog gehandeld in doorgefokte dieren, omdat die uit het buitenland komen, stellen ze.

Het gaat bijvoorbeeld om honden die zijn gefokt met zeer korte snuiten, die daarom niet goed kunnen ademen of stofwisselingsproblemen hebben. Andere hondjes zoals chihuahua’s hebben vaak hoofdpijn omdat ze te kleine schedels hebben. Ook sommige raskatten hebben groeistoornissen of huidproblemen, aldus de partijen. Ze willen daarom een importverbod voor honden en katten die niet in Nederland gefokt mogen worden.

Daarnaast willen de partijen dat net als honden, ook katten worden gechipt. Het moet zo makkelijker worden om een vermiste poes terug te vinden. Elk jaar zouden bijna 40.000 katten verdwalen, stellen de PvdD en VVD. Nu zijn de meeste katten niet gechipt, zodat ze niet teruggebracht kunnen worden naar hun eigenaar en bijvoorbeeld in het asiel terechtkomen. Een chip zou veel verdriet kunnen voorkomen bij de eigenaren en het scheelt in de kosten voor opvang, aldus de partijen.