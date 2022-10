Blinken na rakettest Noord-Korea: onacceptabele bedreiging

Blinken had kort na de lancering contact met zijn Japanse en Zuid-Koreaanse ambtgenoten. Zij hebben allen de Noord-Koreaanse actie ‘sterk veroordeeld’, aldus het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Daarin wordt gesproken over een ‘roekeloze en gevaarlijke lancering’.

Blinken onderstreepte in de gesprekken dat de Amerikaanse inzet voor de verdediging van Zuid-Korea en Japan ‘ijzersterk’ blijft. De minister herhaalde opnieuw het belang van verdere samenwerking tussen de drie landen om Noord-Korea verantwoordelijk te houden voor zijn ‘onacceptabele gedrag’.

Eerder spraken de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en de Japanse premier Fumio Kishida al hun grote ongenoegen uit over de lancering. Het was de vijfde rakettest van Noord-Korea in slechts tien dagen tijd en de eerste keer in vijf jaar tijd dat een Noord-Koreaanse raket over Japan vloog. De raket legde volgens Tokio een afstand van zo’n 4600 kilometer af voordat die in de Stille Oceaan terechtkwam.