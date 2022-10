CNV: een op de drie beveiligers Schiphol overweegt te vertrekken

De onvrede onder beveiligers op Schiphol is momenteel zo groot, dat een op de drie beveiligers overweegt om te vertrekken, stelt CNV Vakmensen op basis van een enquête onder ruim 160 medewerkers. ‘De veiligheid van Schiphol, zowel voor personeel als voor passagiers, is in het geding door de aanhoudend hoge werkdruk bij beveiligers’, aldus de vakbond.

Volgens ruim de helft van de beveiligers (56 procent) speelt het vervallen van de tijdelijke zomerbonus een rol bij het huidige personeelstekort. Maar volgens 39 procent zijn er juist andere oorzaken. ‘Het is een optelsom van alles wat er nu mis is op Schiphol. De hoge werkdruk met voortdurend veranderende roosters, de onregelmatige werktijden, het afwijzen van verlofaanvragen, de agressie van reizigers, het lange staan in de herrie, het uitblijven van beloofde verbeteringen in de pauzeruimtes’, noemt CNV als redenen.

De bond wijst erop dat de lange rijen voor frustratie bij reizigers zorgen en regelmatig tot spanningen leiden. Bijna de helft (46 procent) van de beveiligers heeft volgens de enquête soms te maken met agressie, 26 procent regelmatig en 13 procent vaak.

Veel beveiligers (80 procent) vinden dat de marechaussee op die kritieke momenten onvoldoende aanwezig is. ‘De beveiligers balen daarvan. Ze doen ook gewoon hun werk en verdienen het niet om de kop van Jut te worden. Dat gaat ze steeds meer tegenstaan’, aldus CNV. Inmiddels vindt 84 procent dat agressieve passagiers harder moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door boetes uit te delen.