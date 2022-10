Airbus veilt onderdelen van superjumbo A380

De opbrengst gaat naar een stichting van Airbus die zich bezighoudt met humanitaire doelen. In totaal worden ongeveer vijfhonderd onderdelen geveild. De A380 is ‘s werelds grootste passagiersvliegtuig. Het toestel maakte in 2005 zijn eerste vlucht. Inmiddels is Airbus gestopt met de productie van de superjumbo vanwege een tegenvallende vraag en de coronacrisis die de luchtvaart hard heeft geraakt.

Het merendeel van de geveilde onderdelen komt van een A380 die in 2008 in dienst werd genomen en wordt ontmanteld voor recycling. De veiling vindt online plaats en in het Franse Toulouse waar het hoofdkantoor van Airbus is gevestigd.