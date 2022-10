Politie mist zicht op naleving verplicht kentekenbewijs trekkers

De politie tast in het duister over de vraag of de verplichting tot het hebben van een kentekenbewijs voor landbouwvoertuigen daadwerkelijk wordt nageleefd. Landbouwvoertuigen moeten sinds 1 januari dit jaar een kentekenbewijs hebben en sinds 1 juli zou de politie daarop gaan controleren. Maar of dat gebeurt, en of er ook daadwerkelijk boetes - Ã 410 euro - zijn uitgedeeld, kan de politie desgevraagd niet zeggen.

De politie registreert overtredingen van het besturen van motorrijtuigen zonder geldig kenteken(bewijs), maar kijkt daarbij niet specifiek naar landbouwvoertuigen. De afgelopen maanden protesteerden boeren regelmatig tegen de stikstofplannen van het kabinet. Trekkers blokkeerden bij die protesten geregeld doorgaande wegen. Afgelopen Prinsjesdag trokken diverse boeren met hun trekkers naar Den Haag, ondanks een noodbevel. Of de politie bij deze protesten (ook) controleert of de voertuigen op de juiste manier geregistreerd staan, is onduidelijk.

Sinds 1 januari 2022 moeten motorvoertuigen die op de openbare weg rijden en een constructiesnelheid hebben van 6 km/h of meer, geregistreerd zijn bij de RDW. Ook gaat het om getrokken voertuigen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 25 km/h.

‘Omdat de verwerking van aanvragen voor een kentekenbewijs niet gereed was voor 1 januari 2022, wordt dit pas sinds 1 juli 2022 gecontroleerd’, meldde het Openbaar Ministerie eerder al. Omdat de politie niet kan filteren om wat voor motorrijtuig het gaat, is onduidelijk of de controles daadwerkelijk plaatsvinden. Wel zag de politie dat in de periodes van de boerenprotesten de nodige boetes zijn uitgeschreven voor voertuigen die niet aan de kentekeneisen voldeden. ‘Het aantal van 211 boetes lag bijna de helft (44 procent) hoger dan normaal in die periode. Het is niet mogelijk om er een exact getal aan te hangen, maar dit zullen ook deels landbouwvoertuigen zijn.’

Overigens is een kentekenbewijs niet een kentekenplaat. Niet alle landbouwvoertuigen hoeven die verplicht te voeren. Voertuigen zonder kentekenplaat mogen niet harder rijden dan 25 km/u. (Land)bouwvoertuigen die een kentekenplaat voeren, mogen maximaal 40 km/u rijden op bepaalde wegen. Beide typen voertuigen moeten wel geregistreerd zijn.