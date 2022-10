Musk: voor miljoenen aan Starlink-schotels geleverd aan Oekraïne

Ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk heeft tot nu toe voor ruim 80 miljoen dollar, omgerekend ruim 81 miljoen euro, aan Starlink-schotels aan Oekraïne geleverd. Dat meldt Musk op Twitter. De schotels maken verbinding met satellieten van SpaceX waarmee het bedrijf breedbandinternet kan aanbieden in afgelegen gebieden.

Musk reageerde op een tweet van de Russische schaakgrootheid Garri Kasparov. Kasparov uitte daarvoor kritiek op Musk, die aandrong op een door de Verenigde Naties gecontroleerd referendum in de bezette Oekraïense regio’s. Ook gaf Musk aan dat de Krim formeel bij Rusland hoort, ‘zoals de regio al is sinds 1783 tot Chroesjtsjovs fout’. Daarmee doelt hij op de stap uit 1954 om het schiereiland van Rusland naar Oekraïne over te hevelen.

Met beide opmerkingen wilde Musk een oplossing aandragen voor de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Naast kritiek van Kasparov kon Musk ook op zware kritiek van andere Twitteraars rekenen met zijn vredesplan. Volgens Musk, tevens de baas van automerk Tesla, lopen SpaceX en hijzelf door de levering van Starlink-schotels een groot risico op Russische cyberaanvallen.

Die Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja werden vorige week door Rusland geannexeerd na een omstreden referendum dat internationaal als schijnvertoning wordt bestempeld. Vrijwel alle inwoners uit de regio’s zouden voor aansluiting bij Rusland hebben gestemd.