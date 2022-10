Reuters: IMF overweegt noodkrediet voor Oekraïne van 1,3 miljard

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is zich aan het beraden om Oekraïne een noodfinanciering van 1,3 miljard euro te geven. Het land had daar om gevraagd wegens de aanhoudende oorlog met Rusland, zeggen twee bronnen tegen persbureau Reuters.

Volgens de bronnen heeft Oekraïne voldoende financiële garanties gekregen van zijn wereldwijde partners om te voldoen aan de eisen van het IMF om in aanmerking te komen voor financiële noodhulp. Medewerkers van het IMF zouden over twee weken een bespreking hebben met de Oekraïense autoriteiten in Wenen om de economische plannen van Oekraïne door te nemen.

Vorige maand werd bekend dat het IMF een plan bekijkt waarin noodfinanciering gegeven wordt aan landen die het hardst lijden onder de oorlog in Oekraïne en de voedselschaarste die daardoor is ontstaan.