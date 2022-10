Wapenmakers op winst op beurzen Azië na provocatie Noord-Korea

Producenten van militair materieel stonden dinsdag bij de winnaars op de beurzen in Japan en Zuid-Korea na een provocatie door Noord-Korea. Vanuit dat land werd in de nacht van maandag op dinsdag een ballistische raket afgevuurd die over Japans grondgebied vloog. Zowel Japan als Zuid-Korea veroordeelde de lancering sterk.

Hanwha Aerospace steeg in Seoul 5,1 procent en Korea Aerospace steeg 4,6 procent. Beide bedrijven maken wapens en militaire vliegtuigen. Japanse defensieaandelen gingen ook vooruit. Hosoya Pyro-Engineering steeg meer dan 2 procent en Mitsubishi Heavy Industries steeg 3,3 procent.

De aandelenbeurzen in Azië stonden dinsdag duidelijk hoger. Beleggers reageerden ook op een kleiner dan verwachte rentestap door de centrale bank van Australië om de inflatie in toom te houden. In Zuid-Korea stond ook Samsung bij de winnaars. Het techconcern kwam met een vijfjarenplan waarbij het vooral meer Amerikaanse kopers wil lokken met nog geavanceerdere technologie.

Samsung

Samsung noteerde op de beurs van Seoul 4 procent hoger. De chipdivisie van het bedrijf wil haar inkomsten tegen 2027 hebben verdrievoudigd ten opzichte van 2021. Om dat te bereiken moet het bedrijf volgens de leiding verschillende technologische sprongen maken en verder doordringen op de Amerikaanse markt. Mede door de winst van Samsung stond de Kospi 2,5 procent hoger. In Japan liet de Nikkei een winst van 2,8 procent zien.

In Sydney noteerde de All Ordinaries 3,6 procent hoger. De centrale bank van Australië verhoogde de rente tegen de verwachting in met maar 0,25 procentpunt, waar alom rekening werd gehouden met een verhoging van 0,5 procentpunt. Volgens de beleidsmakers zal uit de notulen van de beleidsvergadering duidelijk worden waarom voor een langzamer tempo is gekozen. Het is evengoed de zesde keer op rij dat de centrale bank ingrijpt in een poging de hoge inflatie te drukken.

De aandelenbeurzen in China en Hongkong bleven gesloten.