Oekraïne boekt opnieuw winst in zuiden van het land

Het Oekraïense leger heeft maandag een aantal plaatsen langs de Dnjepr-rivier in het zuiden van het land ingenomen. Dat bevestigen zowel Oekraïense beambten als een plaatselijke Russische leider. De opmars wordt gezien als de grootste doorbraak in het zuiden sinds het begin van de oorlog.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski liet maandag in een videoboodschap weten dat er ‘bewoonde gebieden in diverse regio’s’ zijn bevrijd, maar gaf verder geen details.

De vorderingen van het Oekraïense leger in het zuiden van het land zouden de bevoorrading van zo’n 25.000 Russische soldaten in de regio verstoren. Ook op verschillende plekken in het oosten van het land wordt het Russische leger op die manier gedwongen zich terug te trekken.

Zondagavond erkende de door Rusland aangestelde leider in de bezette zuidelijke regio Cherson dat Oekraïense troepen enkele ‘doorbraken’ hebben gehad en dorpen hebben ingenomen. ‘De situatie is gespannen, laten we het zo zeggen’, zei Vladimir Saldo maandag op de Russische staatstelevisie. Afgelopen weekend trok het Russische leger zich terug uit de strategische plaats Lyman in Donetsk.