Twaalfdaagse Mallorcazaak over dodelijk uitgaansgeweld van start

De rechtbank in Lelystad begint dinsdag aan het strafproces over de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca. Het strafproces met in totaal negen jeugdige verdachten uit Hilversum neemt twaalf zittingsdagen in beslag. Daarna volgt op 18 november de uitspraak.