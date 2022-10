VS leggen Iran meer sancties op wegens neerslaan protesten

De VS gaan Iran economisch straffen voor het geweld tegen demonstranten in het land. President Joe Biden liet maandag weten dat Teheran daar deze week een prijs voor gaat betalen. ‘We zullen de Iraanse autoriteiten verantwoordelijk houden en de rechten van Iraniërs om vrij te protesteren blijven steunen’, aldus de president.

Biden liet weten zich ‘ernstige zorgen’ te maken over berichten dat het neerslaan van vreedzame protesten met steeds meer geweld gepaard gaat. Duizenden Iraniërs zijn in de afgelopen weken de straat opgegaan om hun woede te uiten over de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. Zij stierf vorige maand nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge religieuze kledingvoorschriften.

De Amerikaanse president maakte niet duidelijk welke maatregelen hij overweegt. De VS heeft Iran al meerdere sancties opgelegd vanwege de nucleaire activiteiten van het land.