Tesla fors omlaag op positief gestemd Wall Street

Tesla is maandag haast 9 procent van zijn waarde kwijtgeraakt op Wall Street. Beleggers reageerden op tegenvallende leveringen van elektrische auto’s in het derde kwartaal. De beurzen in New York waren in algemene zin juist positief gestemd en alle grote beursgraadmeters stegen hard, daarbij voortgestuwd door de hogere prijzen voor olie en metalen.

Tesla leverde afgelopen kwartaal 343.830 auto’s af. Dat betekende een nieuw record, maar analisten rekenden in doorsnee op 358.000 auto’s. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen te maken met uitdagingen in de transportcapaciteit. De kwartaalleveringen zijn een belangrijke graadmeter voor Tesla. Topman Elon Musk trok verder de aandacht door op Twitter met een vredesplan voor de oorlog in Oekraïne te komen waarbij Rusland de Krim zou behouden, wat hem op veel kritiek kwam te staan.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 2,7 procent op 29.490,89. De breed samengestelde S&P 500 steeg 2,6 procent tot 3678,43 punten en techbeurs Nasdaq werd 2,3 procent hoger gezet op 10.815,43 punten.

OPEC+

Olie werd flink duurder na berichten dat oliealliantie OPEC+ de productie flink wil verlagen. Daarmee willen de betrokken landen de prijzen stutten en dat werkte direct. Een vat Amerikaanse olie werd 4,6 procent meer waard op 83,15 dollar. Brentolie kostte 4 procent meer op 88,57 dollar per vat. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips wonnen tot 7,5 procent. Oliedienstverleners Baker Hughes, Schlumberger en Halliburton gingen tot ruim 7 procent vooruit.

Norwegian Cruise Lines steeg 0,4 procent. Het cruisebedrijf maakte bekend deze week al zijn coronamaatregelen te beëindigen. Dat betekent dat ook ongevaccineerde reizigers weer met de cruisemaatschappij mee kunnen.

Peloton

Fitnessapparatenmaker Peloton Interactive werd haast 8 procent hoger gezet. Dat bedrijf sloot een deal met hotelketen Hilton om zijn apparaten te gaan leveren aan die keten. De 5400 Hilton-hotels in de Verenigde Staten krijgen hometrainers en loopbanden van Peloton.

Biotechnoloog Myovant Sciences was een opvallende stijger met een koerssprong van ruim 36 procent. De Japanse grootaandeelhouder Sumitovant Biopharma heeft een bod gedaan om heel Myovant over te nemen, maar dat werd verworpen. Volgens Myovant is dat bod veel te laag en wordt het bedrijf daarmee ondergewaardeerd.

De euro was 0,9824 dollar waard. Bij het slot van de Europese beurzen was dat nog 0,9822 dollar.