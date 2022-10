Bij een botsing tussen twee bussen in het zuidoosten van Ecuador is een 74-jarige Nederlander om het leven gekomen. Negentien andere Nederlandse toeristen raakten gewond, melden de hulpdiensten over het ongeval zondag.

De Nederlanders zijn 41 tot 75 jaar. Ook een Ecuadoriaan raakte gewond. Twee gewonden zijn in kritieke toestand, aldus de directeur van het ziekenhuis in de stad Tena.