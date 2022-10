Litouwer aangehouden voor uitbuiting verstandelijk beperkte man

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft maandag een man uit Litouwen in Rotterdam aangehouden op verdenking van arbeidsuitbuiting van een 51-jarige verstandelijk beperkte man. Het slachtoffer, eveneens uit Litouwen, werd in 2020 door de verdachte in het Oost-Europese land geworven om in Nederland te komen werken.