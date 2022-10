Elon Musk denkt dat Rusland Krim behoudt bij vrede met Oekraïne

Musk stelt voor dat de referenda in de vier recentelijk door Rusland geannexeerde gebieden onder toezicht van de Verenigde Naties opnieuw worden gehouden. Als de bevolking dan stemt voor een Russisch vertrek zou dat land zich daar aan moeten houden.

De Krim zou dan dus Russisch worden zoals het sinds 1783 was tot ‘Chroesjtsjovs fout’, zoals Musk de stap uit 1954 om het schiereiland van Rusland naar Oekraïne over te hevelen noemt. Verder zou de watertoevoer naar de Krim gegarandeerd moeten blijven en zou Oekraïne neutraal moeten blijven.

Twitter-peiling

Volgens Musk is de door hem geschetste vredesdeal ‘zeer waarschijnlijk de uiteindelijke uitkomst’. ‘De vraag is alleen hoeveel mensen moeten sterven voordat we dat punt bereiken.’ Een kernoorlog is ook een mogelijkheid volgens de Tesla-topman, maar die acht hij onwaarschijnlijk.

Musk plaatste zijn tweet om 18.15 uur Nederlandse tijd. Na een uur hadden zo’n 478.000 mensen gestemd waarvan 54 procent tegen zijn vredesplan. Eerder waren de ja-stemmers nog in de meerderheid. Musk heeft meer dan 107 miljoen volgers op Twitter, maar ook mensen die de miljardair niet volgen kunnen stemmen. De peiling blijft in totaal 24 uur open.

Veel kritiek

De reeks tweets van Musk kan op veel kritiek rekenen. Zowel mensen die menen dat de door Rusland geannexeerde gebieden nu echt Russisch zijn als mensen die vinden dat Oekraïne al neutraal was en dat de Krim Oekraïens is, zijn het niet met hem eens.

Eerder steunde Musk Oekraïne door Starlink satellietinternet beschikbaar te stellen aan het land. Daardoor kon hij op veel steun rekenen vanuit Oekraïne, maar die lijkt hij met deze peiling te hebben verspeeld.