Britse toezichthouder: gastekorten deze winter aanzienlijk risico

In Groot-Brittannië zijn ‘aanzienlijke risico’s’ dat er deze winter gastekorten ontstaan. Energietoezichthouder Ofgem zegt samen met andere partijen zoals de overheid aan noodmaatregelen te werken waardoor ook bij een tekort aan gas de leveringen aan huishoudens kunnen blijven doorgaan. In de ‘noodsituatie’ waar Ofgem rekening mee houdt kan de levering aan gasgestookte elektriciteitscentrales stilvallen, waardoor die locaties hun productie moeten stoppen.

Groot-Brittannië was zelf maar voor 4 procent van zijn gas afhankelijk van Rusland, dat sinds de oorlog in Oekraïne steeds minder gas is gaan leveren. Sinds ruim een maand is dat grotendeels stilgevallen. De Britten hebben meer last van de verstoringen die op de Europese gasmarkt zijn ontstaan en de omhooggeschoten prijzen daardoor.

De Britse toezichthouder op het elektriciteitssysteem waarschuwde afgelopen zomer al voor moeilijkheden bij gasleveringen voor deze winter, maar zei toen nog te verwachten dat het net zou moeten lukken. Deze waakhond komt naar verwachting donderdag met een vooruitzicht voor winter.

Groot-Brittannië gebruikte vorig jaar gas voor meer dan 40 procent van de elektriciteitsproductie en had dat ook nodig voor het verwarmen van ongeveer 80 procent van de huizen.