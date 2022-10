Belgische kernreactor plots uitgevallen door storing

Een van de reactoren van de kerncentrale in het Belgische Tihange is onverwachts stilgevallen. Het gaat om Tihange 3, een van de grootste en modernste kernreactoren van België. De oorzaak is nog niet gevonden, maar exploitant Engie Electrabel denkt toch woensdag weer te kunnen opstarten.

De kernreactor stopte automatisch maandagochtend tegen 08.30 uur toen de druk in een van de stoomgeneratoren plotseling daalde. De reactor, die circa 70 kilometer ten zuidwesten van Maastricht staat, schakelde over naar een veilige stand. De veiligheid is volgens de uitbater niet in het geding geweest. Het wegvallen van Tihange 3 bracht ook de energievoorziening niet in gevaar, doordat er elders meer stroom kon worden opgewekt of uit het buitenland kon worden gekocht.

Tihange 3 moet, anders dan de meeste andere Belgische kernreactoren, nog even mee. Door het versnelde Europese afscheid van fossiele energie en de spanningen op de gasmarkt heeft België zijn energiebeleid bijgesteld en wil het land voorlopig nog doorgaan met kernenergie.

Helemaal zeker is de herstart woensdag nog niet, zegt een woordvoerster. Eerst moet duidelijk zijn waardoor de onverwachte drukdaling zich nu precies voordeed. Maar die duidelijkheid verwacht ze snel.