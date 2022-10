Rechts Brazilië wint parlementszetels ondanks verlies Bolsonaro

Een sterke verkiezingsnacht voor bondgenoten van de rechts-populistische president Jair Bolsonaro heeft zijn partij de meeste zetels in beide kamers van het parlement bezorgd. Zo veroverde Bolsonaro’s Liberale Partij (PL) 99 extra zetels in het 513 leden tellende lagerhuis, waardoor rechtse partijen met banden met Bolsonaro nu de helft van het orgaan in handen hebben.

De grootste verrassing bij de stemming van zondag was in de senaat, waar de partij van Bolsonaro 13 van de 27 beschikbare zetels won. Ook op staatsniveau won rechts terrein, onder meer in races voor gouverneurschappen.

De eerste ronde in de presidentsverkiezing ging echter naar Bolsonaro’s linkse rivaal Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula. Maar het verschil tussen hem en de zittende president was kleiner dan vooraf werd verwacht. Met 98 procent van de stemmen geteld kwam Lula uit op 48,1 procent en Bolsonaro op 43,5 procent. Daardoor is op 30 oktober een tweede stemronde nodig.

Lula’s Arbeiderspartij won nog wel tien extra zetels in het lagerhuis, waardoor ze daar nu de op een na grootste partij is, na de PL. Mocht Lula in de tweede ronde het presidentschap winnen, dan zal het lastig worden voor hem om wetgeving door een parlement te krijgen dat conservatiever zal zijn dan het huidige.