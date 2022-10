Belgische treinen woensdag stil door staking

De intercity’s tussen Amsterdam en Brussel zullen in principe gewoon rijden, zegt een woordvoerder van de NMBS. Hij verwacht wel dat de staking het lokalere treinverkeer tussen Roosendaal en Antwerpen, en Maastricht en Luik parten zal spelen. De Eurostar-treinen naar Londen rijden waarschijnlijk als vanouds, maar een enkele ICE-trein naar Duitsland zal worden geschrapt.

Van de intercity’s in België vallen er vanaf dinsdagavond 22.00 uur drie op de vijf uit, meldt de Belgische spoorwegmaatschappij. Van de stoptreinen is dat driekwart. Extra treinen in de spits rijden haast helemaal niet. In de Waalse provincies Namen en Luxemburg is helemaal geen treinverkeer.

Het stakende spoorpersoneel hoopt met de staking extra geld van de regering af te dwingen. Ze willen onder andere meer collega’s en een verlaging van de werkdruk.