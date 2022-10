Massale knokpartij Russische soldaten bij Moskou

In Rusland hebben een groep soldaten en een nieuwe lichting opgeroepen militairen met elkaar gevochten in plaats van tegen Oekraïne. Soldaten op een militaire basis in de buurt van de Russische hoofdstad Moskou eisten de kleding en mobiele telefoons van de nieuwkomers. Daarop brak een massale knokpartij uit, die de gerekruteerden uiteindelijk wonnen, meldt een internetportaal.

De nieuwe militairen zouden hun kwelgeesten zo hard hebben geslagen dat ongeveer twintig zichzelf opsloten in een gebouw en de politie om hulp vroegen. Pas na hun aankomst was het conflict beslecht. Niemand deed aangifte.

De vechtpartij past in een hele rij misstanden bij de gedeeltelijke mobilisatie die vorige maand werd bevolen door president Vladimir Poetin. Volgens berichten in de media verloopt de mobilisatie op veel plaatsen chaotisch. Mannen worden opgeroepen ondanks aandoeningen of een andere reden voor uitzondering. Anderen moeten zonder training gaan vechten. Op veel plaatsen is er een gebrek aan kleding, uitrusting en voedsel. Volgens een jurist zijn zeker zes gemobiliseerde mannen omgekomen terwijl ze nog in opleiding waren.