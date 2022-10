TenneT verwacht krapte op stroomnet Westland en Midden-Delfland

De vraag om stroom terug te leveren aan het net is in de twee regio’s groter dan de beschikbare capaciteit. Een structurele oplossing hiervoor zou verzwaring zijn van het hoogspanningsnet en de verdeelstations in Westerlee en De Lier. De mogelijkheden daarvoor worden nog onderzocht waardoor er nog geen planning is wanneer dat gerealiseerd kan zijn.

Tot die tijd gaat TenneT kijken naar de mogelijkheden voor congestiemanagement. Dat houdt in dat bedrijven en andere grootverbruikers betaald krijgen om niet hun volledige teruglevercapaciteit te gebruiken. Daarmee wordt dan ruimte gewonnen voor extra aansluitingen.