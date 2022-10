Russen laten directeur grootste Oekraïense kerncentrale vrij

Directeur Ihor Moerasjov zou uit een auto zijn gehaald en geblinddoekt zijn weggevoerd door Russische militairen. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) liet daarop weten dat Rusland de VN-waakhond had gemeld dat Moerasjov tijdelijk is aangehouden om hem vragen te stellen. Volgens het IAEA is hij veilig bij zijn familie teruggekeerd.

De kerncentrale van Zaporizja staat aan de zuidelijke oever van de rivier Dnjepr. Het is de grootste van Europa en sinds begin maart in handen van Rusland. De situatie in en rond de centrale is gevaarlijk door beschietingen en bombardementen, waarschuwt het IAEA. Kiev en Moskou beschuldigen elkaar er over en weer van het complex onder vuur te nemen.