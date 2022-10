Biden bezoekt het door orkaan Fiona getroffen Puerto Rico

De Amerikaanse president Joe Biden is maandag in Puerto Rico, dat twee weken geleden getroffen werd door orkaan Fiona. Op het eiland zitten naar schatting nog zo’n 120.000 huizen en bedrijven zonder stroom.

In heel Puerto Rico, dat Amerikaans grondgebied is, viel de stroom uit toen Fiona als storm in de eerste categorie het 3,3 miljoen inwoners tellende eiland teisterde. Er viel in korte tijd ruim 50 tot 80 centimeter regen, met catastrofale overstromingen tot gevolg. Bruggen en wegen werden weggeslagen en er kwamen ruim een miljoen mensen tijdelijk zonder drinkwater te zitten. Biden riep op 18 september de noodtoestand uit voor Puerto Rico, waar volgens de lokale gezondheidsdienst 25 doden vielen als gevolg van de orkaan.

Tijdens zijn bezoek aan het getroffen eiland zal Biden 60 miljoen dollar aan financiering aankondigen om dijken te verstevigen, waterkeringen te versterken en een nieuw waarschuwingssysteem voor overstromingen op te zetten ‘om Puerto Rico beter op toekomstige stormen voor te bereiden’, aldus een functionaris van het Witte Huis.

Ponce

De Amerikaanse president en zijn echtgenote Jill bezoeken de stad Ponce aan de zuidkust van Puerto Rico. Daar ontmoeten ze onder meer families die door de storm zijn getroffen en helpen ze voedsel en andere benodigdheden in te pakken voor mensen in nood.

De bevolking van Puerto Rico vreesde dat zij na orkaan Ian, die vorige week toesloeg in Florida, zou worden vergeten. Ook klaagden de Puerto Ricanen, die Amerikaanse burgers zijn, bij de Amerikaanse regering dat ze bij eerdere natuurrampen over het hoofd zijn gezien. Zo werd het eiland in 2017 getroffen door orkanen Irma en Maria. Ook Maria, een orkaan in de vierde categorie, legde destijds alle stroom op het eiland plat.