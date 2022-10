ON betreurt einde journalistiek overleg met andere omroepen

Ongehoord Nederland (ON) vindt het jammer dat andere omroepen niet meer op journalistiek vlak willen samenwerken. ‘Wij betreuren dit ten zeerste en snappen de reden niet’, meldt voorzitter Arnold Karskens maandag op de website van ON. De publieke omroepverenigingen lieten vorige week weten niet meer met ON te willen overleggen.

‘Alle omroepen binnen het publieke bestel hebben zich akkoord verklaard om goed samen te werken. Omroep ON is hierbij sinds toetreding een betrouwbare partner gebleken door steeds aanwezig te zijn bij de diverse overleggen in Hilversum’, aldus Karskens. De omroepbaas vindt het ‘jammer’ dat een overleg later deze week niet doorgaat. ‘Als ON hebben wij ons gecommitteerd aan goede samenwerking en daar houden we ons - en de andere omroepen - graag aan. Alleen zo blijft het publieke bestel sterk en gezond.’

Karskens is ‘hoogst verbaasd’ door de opmerkingen van WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes. Die zei in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers dat de omroepen geen journalistiek overleg meer willen voeren met ON ‘omdat wat zij doen geen journalistiek bedrijven is’. ‘De interviewers zijn Twitter-agitatoren als Raisa Blommestijn, zonder enige journalistieke ervaring of achtergrond’, zei Huisjes. Karskens neemt het op voor de presentatrices, die volgens hem worden ‘geframed’ als ‘minderwaardig’. ‘Wij zijn trots op deze dames die hun nek uitsteken om het ongehoorde geluid te brengen.’

ON kwam onlangs onder vuur te liggen vanwege een item waarin zonder context filmpjes werden getoond van zwarte mensen die witte mensen in elkaar slaan. Dat werd gedaan om een ‘minder belicht aspect van racisme’ te laten zien. De Ombudsman van de NPO kreeg naar aanleiding van de aflevering een recordaantal klachten en kondigde een nieuw onderzoek naar de omroep aan. Dit is het tweede onderzoek van de NPO-Ombudsman naar klachten over de aspirant-omroep. Eerder verklaarde zij klachten over het verspreiden van onjuiste en onbetrouwbare informatie door ON grotendeels gegrond.