Rusland zet protesterende tv-journaliste op gezochtenlijst

De Russische tv-journaliste Marina Ovsjannikova, beroemd door haar live tv-protest tegen de oorlog in Oekraïne, is door het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken op een lijst van gezochte personen gezet. Begin augustus legde een rechtbank in Moskou haar nog huisarrest op. Blijkbaar is Ovsjannikova toch uit het zicht van de autoriteiten geraakt.

Ovsjannikova’s huisarrest volgde op een protest medio juli bij het Kremlin. Toen hield Ovsjannikova een bord omhoog met de tekst: ‘Poetin is een moordenaar, zijn soldaten fascisten’. De journaliste hield daarna in de rechtbank opnieuw een protestbord vast, ditmaal met de tekst ‘mogen de dode kinderen je achtervolgen in je dromen’.

De 44-jarige journaliste wordt gezocht omdat ze is aangeklaagd voor het ‘verspreiden van valse informatie over het leger’. Ze riskeert tot tien jaar celstraf. Sinds haar wereldberoemde protest op de Russische staatstelevisie, waarbij ze een nieuwsuitzending verstoorde, is Ovsjannikova meermaals opgepakt en beboet voor haar protest tegen de oorlog.

Nadat Russische troepen Oekraïne op 24 februari waren binnengevallen, voerde de regering wetten in die kritiek op de oorlog strafbaar stellen. Ovsjannikova verwijt de autoriteiten tegenstanders van de oorlog te intimideren. Ze week na haar protest op de Russische staatstelevisie uit naar het buitenland, maar keerde in juli terug naar Rusland.