Tesla hard omlaag op Wall Street na tegenvallende leveringen

Tesla is maandag meer dan 6 procent onderuitgegaan bij de opening van Wall Street, na tegenvallende leveringen van elektrische auto’s in het derde kwartaal. Het bedrijf wees daarbij op logistieke problemen om auto’s bij klanten te krijgen. Over de gehele linie zijn de aandelenbeurzen in New York wel met winsten aan de nieuwe handelsweek begonnen.

Tesla leverde afgelopen kwartaal 343.830 auto’s af. Dat betekende een nieuw record, maar analisten rekenden in doorsnee op 358.000 auto’s. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen te maken met uitdagingen bij transportcapaciteit. De kwartaalleveringen zijn een belangrijke graadmeter voor Tesla. Topman Elon Musk gaf op Twitter aan naar ‘stabielere’ leveringen te streven.

De Dow-Jonesindex stond kort na opening wel 0,9 procent hoger op 28.983 punten. De breed samengestelde S&P 500 won 0,8 procent tot 3614 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,3 procent tot 10.607 punten.

Robinhood

Biotechnoloog Myovant Sciences was een opvallende stijger met een koerssprong van 34 procent. De Japanse grootaandeelhouder Sumitovant Biopharma heeft een bod gedaan om heel Myovant over te nemen, maar dat werd verworpen. Volgens Myovant is dat bod veel te laag en wordt het bedrijf daarmee ondergewaardeerd.

Beleggingsapp Robinhood leverde bijna 4 procent in. Het bedrijf gaat nog eens vijf kantoren sluiten, bovenop eerdere kantoorsluitingen. Het bedrijf is bezig veel banen te schrappen vanwege de ingestorte markt voor cryptomunten.

OPEC+

De oliesector profiteerde van de fors hogere olieprijzen door de verwachting dat oliealliantie OPEC+ de productie flink gaat verlagen om zo de prijzen te stutten. Oliemaatschappijen als ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips wonnen tot bijna 5 procent. Oliedienstverleners Baker Hughes, Schlumberger en Halliburton gingen tot ruim 5 procent vooruit. De prijs van een vat Amerikaanse olie noteerde dik 6 procent hoger op 84,36 dollar en Brentolie werd ruim 5 procent duurder op 89,67 dollar per vat.

Verder melden marktonderzoekers S&P Global en ISM kort na aanvang van de beurshandel in New York cijfers over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in september. In de eurozone is de industriële bedrijvigheid gekrompen door de energiecrisis en zorgen over een recessie. Daardoor krijgen Europese producenten veel minder nieuwe orders binnen.