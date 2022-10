Zweedse kustwacht: Nord Stream 2 lekt toch nog wel

Uit de onderzeese gaspijpleiding Nord Stream 2 blijkt toch nog gas te lekken, constateert de Zweedse kustwacht na een inspectievlucht over de twee leidingen in de Oostzee. Het gaat om een ‘klein lek’, dat sinds het weekend ‘licht is gegroeid’, aldus de Zweden. Gas borrelt naar de oppervlakte over een straal van 30 meter.

De Zweedse marine heeft maandag een duikschip gestuurd naar de plaats waar de Russische gaspijpleidingen na explosies scheurden. ‘De kustwacht is verantwoordelijk voor de missie, maar we ondersteunen ze met eenheden’, aldus een woordvoerder van de Zweedse marine. Het gaat onder meer om de onderzeeër de HMS Belos, die wordt ingezet om onder water het lek te onderzoeken.

Zaterdag meldde het Deense Energieagentschap nog dat de Nord Stream 2 gestopt was met lekken. Wel kon de Zweedse kustwacht bevestigen dat uit de Nord Stream 1 geen gas meer lekt, zoals het Deense Energieagentschap zondag al meldde.

Vermoeden

De twee gaspijpleidingen raakten vorige week beschadigd in de Oostzee bij Denemarken en Zweden. Er is een zwaar vermoeden dat Nord Stream 1 en 2 zijn gesaboteerd, want Zweedse meetstations registreerden vorige week maandag explosies bij de gasleidingen.

De pijpleidingen tussen Rusland en Duitsland zijn voor het grootste deel eigendom van het Russische staatsgasconcern Gazprom. Dat bedrijf leverde via Nord Stream 1 geen gas meer en Nord Stream 2 is nooit in gebruik genomen. Maar in beide gaspijpleidingen zat voorafgaand aan de lekkages wel gas.

Het Deense Energieagentschap meldde eerder dat de uitstoot van broeikasgassen door het lek in het ergste geval gelijk zal staan aan bijna een derde van alle CO2 die Denemarken in één jaar uitstoot. Aardgas bestaat voor een groot deel uit het broeikasgas methaan, dat over een periode van honderd jaar een 28 keer zo groot effect heeft op de opwarming van de aarde als CO2.