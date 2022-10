Verkoop nieuwe personenauto’s blijft achter bij vorig jaar

Autobedrijven hebben dit jaar tot en met september bijna 5 procent minder nieuwe personenauto’s verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat meldden brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging en dataspecialist RDC. Volgens hen komt dat vooral door leveringsproblemen als gevolg van onder meer wereldwijde chiptekorten en de oorlog in Oekraïne.

De brancheorganisaties verwachten dat er eind dit jaar ongeveer 300.000 tot 320.000 nieuwe personenauto’s op kenteken zijn gezet. Vorig jaar voorspelden Bovag en RAI Vereniging nog 370.000 kentekenregistraties in dit hele jaar. Volgens de organisaties blijft de markt afhankelijk van fabrikanten en in hoeverre die in staat zijn bestelde auto’s af te leveren. Maar door de wereldwijde leveringsproblemen blijkt dat niet altijd mogelijk.

Het populairste automerk in de eerste drie kwartalen van dit jaar was Kia, goed voor bijna 23.000 registraties en daarmee 10 procent marktaandeel. Ook in de maand september werd dat automerk het meest verkocht. De Peugeot 208 is het populairste model, zowel in de eerste drie kwartalen van dit jaar als in de maand september.