Adema: mogelijke dreiging voor gezin was hobbel voor ministerspost

Dat zijn gezin mogelijk wordt blootgesteld aan bedreigingen, was voor de nieuwe landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) een ‘hobbel’ om zijn ministerspost te aanvaarden, zegt hij maandagmiddag, vlak voor zijn beëdiging. Onder meer bij stikstofminister Christianne van der Wal, die door relschoppers thuis werd opgezocht, heeft Adema gezien wat ‘de impact’ is van het ministerschap.

Adema, afkomstig uit Friesland, zegt er veel over gesproken te hebben met zijn gezin. ‘Maar ik ben ervan overtuigd dat het nodig is nu de stap naar voren te zetten.’ De komende jaren zal voor de boerensector in het teken staan van flinke stikstofvermindering. De plannen die het kabinet daarover tot nu toe presenteerde, zorgden voor veel woede onder de boeren. De minister zegt ‘zekerheid, rust en duidelijkheid’ te willen bieden aan de agrarische sector.

Zijn voorganger Henk Staghouwer is dat niet gelukt. Hij lag zowel in de Tweede Kamer als in het kabinet onder vuur omdat zijn perspectiefplannen voor de landbouw ondermaats waren. Het duurde ruim drie weken voordat de ChristenUnie een opvolger had gevonden voor Staghouwer.

Remkes

Inhoudelijk wilde Adema zich nog niet uitlaten over zijn nieuwe post, temeer omdat hij pas maandagmiddag beëdigd wordt door koning Willem-Alexander. Wel wilde hij kwijt dat de focus in de stikstofcrisis ‘wel heel eenzijdig bij de agrarische sector is gelegd’. Bovendien zal veel afhangen van de bevindingen die Johan Remkes woensdag presenteert. Remkes leidde de afgelopen maanden gesprekken tussen boeren en het kabinet. Adema zegt juist ‘blij’ te zijn dat er twee dagen na zijn beëdiging al een belangrijk advies naar buiten komt.

Adema was onder meer partijvoorzitter van de ChristenUnie en gedeputeerde in de provincie Friesland. In die rol hield hij zich onder andere bezig met verkeer, milieu en armoedebeleid. Adema verklaart ook een connectie te hebben met de agrarische sector: ‘ik woon en werk tussen de boeren’.