FDF ‘niet hoopvol’ over benoeming nieuwe Landbouwminister

Boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) is "niet hoopvol" gestemd over de nieuwe Landbouwminister Piet Adema, zegt bestuurslid Sieta van Keimpema. Adema heeft verschillende functies in de bouwwereld "en we weten allemaal dat de bouw claims legt op boerengrond".

FDF neemt een afwachtende houding aan, aldus Van Keimpema. "Iedereen verdient een kans en er is nog niet veel bekend over deze nieuwe minister. Het is wel jammer dat hij niet uit de landbouwsector komt. We moeten afwachten in hoeverre hij het belang van de landbouw zal dienen."

Boerenactiegroep Agractie hoopt dat Adema zo snel mogelijk in overleg treedt met de sector. "Er ligt een flinke opdracht voor hem, het is niet mis wat hij moet gaan doen", aldus Erik Luiten namens Agractie. "Het is heel belangrijk dat hij samen met de sector naar een uitweg zoekt. We hopen dat hij echt een minister vóór Landbouw zal zijn en niet alleen minister van Landbouw. We zijn erg benieuwd."