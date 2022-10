Deliveroo-bezorgers krijgen weer gelijk bij rechter over cao

Bezorgers van Deliveroo hebben duidelijkheid gekregen over hoeveel geld zij nog van het maaltijdbezorgbedrijf kunnen verwachten. De rechter heeft nogmaals geoordeeld dat de bezorgers onder de cao vallen en recht hebben op loon, vakantietoeslag en een maaltijdvergoeding. Dit geld is nu gereserveerd bij het moederbedrijf van Deliveroo.

Als de Hoge Raad begin volgend jaar ook oordeelt dat de cao voor Deliveroo-bezorgers geldt, zouden de genoemde regelingen voor alle bezorgers van het bedrijf gelden. ‘Het is voor deze groep heel fijn dat na zoveel jaren duidelijkheid komt. Sommige loonnabetalingen gaan terug tot 2016’, zegt FNV-projectleider Anja Dijkman.

FNV had Deliveroo aangeklaagd omdat dat bedrijf bezorgers ondanks eerdere uitspraken van de rechter nog altijd niet in dienst heeft genomen. De maaltijdbezorger heeft zich altijd verzet tegen het in dienst moeten nemen van bezorgers en daarom doet de Hoge Raad naar verwachting volgend jaar uitspraak. Deliveroo heeft aangegeven Nederland zeer waarschijnlijk te verlaten aan het einde van het jaar. Het bedrijf beraadt zich nog op een reactie op de jongste rechterlijke uitspraak.