Brussel en Londen hervatten verzand overleg over Noord-Ierland

De Europese Unie en de Britse regering pakken het overleg over de Noord-Ierse grenskwestie na ruim een halfjaar stilstand weer op. Ambtenaren van beide kampen spreken elkaar nog deze week, zegt de Europese Commissie.

De Noord-Ierse grens blijft het Verenigd Koninkrijk en de EU verdelen. Londen wil af van de afspraken die bij de brexit zijn gemaakt over het gebiedsdeel omdat die onwerkbaar zouden zijn. Brussel wil juist vasthouden aan de regels, die voorschrijven dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openblijft en de handel en het verkeer tussen Britse en Noord-Ierse bodem worden gecontroleerd. De besprekingen over het zogeheten Noord-Ierse protocol liggen sinds februari stil.

De nieuwe Britse regering zoekt weer enige toenadering tot Brussel. De Britse minister voor Noord-Ierland, Steve Baker, betuigde afgelopen weekend spijt over de harde koers in het conflict over Noord-Ierland. Hij predikte nederigheid en zei kans te zien op een oplossing door onderhandelingen.