Kaag mild over Duitse miljardensteun voor lagere gasprijs

Minister Sigrid Kaag (Financiën) vindt dat "niet iedereen over elkaar heen moet buitelen" over keuzes die regeringen maken om hun burgers en kleine bedrijven te helpen de elektriciteitsnota's te betalen. "Het is lastig een op een vergelijken", zegt ze over het besluit van de Duitse regering om daarvoor 200 miljard euro uit te trekken. Dat besluit is niet overal in Europa goed gevallen.