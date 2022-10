Iraanse leider geeft VS en Israël schuld van onrust na dood Amini

De Iraanse ayatollah Ali Khamenei geeft de Verenigde Staten en Israël de schuld van de protesten na de dood van Mahsa Amini. De jonge vrouw stierf nadat ze was opgepakt voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in Iran. In zijn eerste reactie op de wekenlange onrust stelt Khamenei dat de betogingen vooropgezet zijn en sluit hij de betrokkenheid van ‘gewone Iraniërs’ uit.

De hoogste leider van Iran laat via staatsmedia weten dat ‘zijn hart is gebroken’ door de dood van de 22-jarige vrouw. Hij zei dat sommige mensen het ‘bittere incident’ hebben aangegrepen om voor ‘onveiligheid’ en ‘rellen’ te zorgen. De VS en Israël en ‘hun betaalde agenten’ zouden hulp hebben ontvangen van ‘verraderlijke Iraniërs in het buitenland’.

Iran gaf externe krachten eerder al de schuld van het aanwakkeren van protesten, met name de VS en hun bondgenoten. Eind vorige week werd bekend dat negen buitenlanders waren opgepakt in verband met de grootschalige betogingen. Zij komen uit onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Polen.

Khamenei sprak ook zijn steun uit voor de veiligheidstroepen. Hij zei dat die tijdens de onrust onrecht is aangedaan. Sinds Amini’s dood, halverwege september, vinden op veel plekken betogingen plaats, waarbij vrouwen onder meer hun haar knippen en hoofddoeken verbranden. De protestgolf is voor Iran de grootste in bijna drie jaar en heeft aan tientallen mensen het leven gekost, onder wie leden van de veiligheidstroepen.

Amini stierf dagen nadat ze was opgepakt omdat ze haar hijab niet volgens de strenge kledingvoorschriften had gedragen. Iraanse autoriteiten zeggen dat de Koerdische vrouw aan hartproblemen is overleden, maar volgens de nabestaanden had ze die niet en is ze ernstig mishandeld. President Ebrahim Raisi heeft een onderzoek naar Amini’s dood ingesteld.