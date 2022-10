Jonge dokters ervaren meer burn-outklachten dan ooit

Een kwart van de jonge dokters zegt burn-outklachten te ervaren, en dat percentage was niet eerder zo hoog. Dat meldt belangenorganisatie De Jonge Specialist (DJS) op basis van eigen onderzoek. Daarbij werden gegevens geanalyseerd van ruim 1550 mensen die in de geneeskunde zijn afgestudeerd en die al dan niet met een vervolgopleiding zijn begonnen, plus arts-onderzoekers. In 2020 ondervond nog 14 procent van deze groep, die globaal tussen de 25 en 35 jaar oud is, dergelijke signalen van overspanning.

De Jonge Specialist is bang dat hoge werk- en regeldruk de toestroom van jonge collega’s doet afnemen, wat de kwaliteit en het aanbod van zorg zou doen verminderen. De arbeidsomstandigheden moeten daarom beter worden, zegt DJS-voorzitter Anne Koppelaar. ‘Daarom roepen we alle ziekenhuisbesturen, vakgroepen, opleiders en ook het ministerie van VWS op om zich in te zetten voor het behoud van deze enthousiaste jonge dokters, waarbij de aandacht ligt op de werk-privé balans en preventie van burn-out en uitval door te werken aan de arbeidsomstandigheden.’

‘Dit betekent onder andere overwerk verminderen en zorgen voor juiste compensatie, de werkdruk verminderen door bij uitval tijdig vervanging te regelen, pauzes faciliteren en zorgen voor meer persoonlijke begeleiding’, vervolgt Koppelaar. ‘Daarnaast lopen jonge artsen aan tegen de hoge administratielasten en een gebrek aan autonomie. Ook daar moet naar worden gekeken.’

Ongewenst gedrag

DJS maakt uit het nieuwe onderzoek ook op dat bijna een derde van de jonge artsen te maken heeft met ongewenst gedrag. Intimidatie door bezoekers of patiënten (55 procent) wordt door deze groep het vaakst genoemd, gevolgd door intimidatie door collega’s of leidinggevenden (28 procent) en ongewenste seksuele aandacht door bezoekers of patiënten (27 procent).

Werkgever van artsen in opleiding SBOH stelde vorige week al dat dringend onderzocht moet worden hoe het komt dat er niet genoeg geneeskundestudenten kiezen voor een artsenberoep buiten het ziekenhuis. Juist nu er meer aangestuurd wordt op zorg buiten het ziekenhuis, onder meer in het nieuwe Integraal Zorgakkoord, noemde SBOH deze ontwikkeling extra alarmerend.

Deze organisatie vreest een ‘ernstig tekort’ aan artsen die bereid zijn elders dan in een ziekenhuis aan de slag te gaan en die huisarts, specialist ouderengeneeskunde (in bijvoorbeeld een verpleegtehuis) en jeugdarts willen worden. ‘De verwachting is dat de werkdruk en wachttijden voor zorg buiten het ziekenhuis nog verder toenemen’, zei SBOH.