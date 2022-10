Vastgoedadviseur: bedrijven voorzichtig met nieuwe kantoorruimte

Bedrijven in Nederland zijn voorzichtig met het regelen van nieuwe kantoorruimte. Volgens een nieuw rapport van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield zijn veel organisaties bang voor een mogelijke recessie, waardoor er twijfels zijn of het nu wel zo verstandig is om geld te steken in extra kantoorruimte. Daarnaast is het voor veel ondernemingen nog steeds onduidelijk wat na corona de beste balans is tussen thuiswerken en de aanwezigheid op kantoor.