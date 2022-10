Slotcoördinator: winterschema Schiphol eind oktober vrijwel rond

Slotcoördinator ACNL verwacht dat er eind oktober meer duidelijkheid is over het aantal vluchten dat vertrekt vanaf Schiphol tijdens de winter. Eerder riep de luchthaven luchtvaartmaatschappijen op ook gedurende de winter het aantal passagiers te verminderen. Wat die oproep betekent voor het aantal vluchten is vooralsnog onduidelijk.