Zweedse evolutiespecialist Svante Pääbo wint Nobelprijs

De Zweedse wetenschapper Svante Pääbo heeft de Nobelprijs voor de Geneeskunde gewonnen. Hij krijgt de prestigieuze onderscheiding voor zijn onderzoek naar de menselijke evolutie en naar het genetisch materiaal van uitgestorven mensachtigen. Hij bereikte iets dat eerst onmogelijk leek door het genoom van neanderthalers in kaart te brengen, aldus het comité dat de prijs uitreikt. Dat prijst Pääbo voor zijn ‘pionierswerk’ in het genetisch onderzoek.

De winnaar van de Nobelprijs ontdekte met zijn onderzoek ook een uitgestorven mensachtige, de Denisova-mens. Een ‘sensationele ontdekking’ volgens de wetenschappers die de prijswinnaar hebben aangewezen.

Met zijn onderzoek toonde Pääbo ook aan dat de moderne mens, Homo sapiens, genen bij zich draagt van de mensachtigen die er nu niet meer zijn. ‘Deze vroegere overdracht van genen naar de moderne mens is vandaag de dag nog fysiologisch van belang, bijvoorbeeld omdat de reactie van ons immuunsysteem op infecties erdoor wordt beïnvloed’, aldus het comité.

Autoriteit

Bioloog Pääbo (67) is al jaren een autoriteit in zijn vakgebied. Hij is directeur en mede-oprichter van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in het Duitse Leipzig.

Het Karolinska-instituut in Stockholm maakte de winnaar maandag bekend. Aan de prijs is een bedrag van 10 miljoen Zweedse kronen verbonden, volgens de huidige wisselkoers ruim 917.000 euro. Het is de eerste toegekende Nobelprijs van dit jaar. De komende dagen volgen nog de Nobelprijzen voor natuurkunde, scheikunde en literatuur en volgend week maandag de officieuze Nobelprijs voor economie.

Na de wetenschappelijke disciplines wordt vrijdag bekendgemaakt wie de Nobelprijs voor de Vrede krijgt. Die wordt anders dan de wetenschappelijke prijzen toegekend door het Noors Nobelcomité.