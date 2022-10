De Hypotheekshop: hypotheekrente weer even hoog als eind 2013

De hypotheekrente is terug op het niveau van bijna negen jaar geleden. Na een verdere stijging het afgelopen kwartaal bedraagt de gemiddelde rente volgens De Hypotheekshop nu meer dan 4 procent. De hypotheekadviseur zegt dat de stijgende rente en het afnemende vertrouwen in de economie nog niet voor veel terughoudendheid bij kopers op de woningmarkt zorgen.

‘Het is niet ondenkbaar dat het aantal aanvragen van huizenkopers de komende maanden zal toenemen. Het huizenaanbod is groter dan de afgelopen jaren het geval was. Mogelijk ook dat consumenten rekening houden met een verdere rentestijging en een lagere leencapaciteit in 2023’, luidt de verwachting van De Hypotheekshop.

De reden voor de stijging van de hypotheekrente is volgens de adviesorganisatie de flinke verhoging van de rente op de kapitaalmarkt, waar hypotheekverstrekkers hun geld kunnen lenen. Dat komt doordat centrale banken de rente verhogen om de hoge inflatie te bestrijden. Vorig jaar was de gemiddelde hypotheekrente, waarbij gekeken is naar vijf, tien en twintig jaar rentevast met NHG-garantie, nog onder de 1,5 procent.

Seizoenseffect

De afgelopen drie maanden nam het aantal hypotheekaanvragen vanuit starters en doorstromers weliswaar af, maar dat zou passen bij het seizoenseffect. ‘Dat patroon heeft voornamelijk te maken met de zomervakantie, waardoor het derde kwartaal in een jaar normaal gesproken het laagste aantal aanvragen telt.’ Aan de randen van Nederland - in Groningen, Friesland, Overijssel, Limburg en Zeeland - nam het aantal aanvragen vanuit huizenkopers juist toe.

Volgens De Hypotheekshop is er vergeleken met begin dit jaar ‘veel meer aandacht’ voor de energielasten van de nieuwe woning. ‘Ook worden steeds vaker de kosten van isolatie, zowel door kopers als door verbouwers, meegefinancierd in de hypotheek.’

De Hypotheker kwam eerder op maandag al met cijfers waaruit bleek dat het totale aantal hypotheekaanvragen de afgelopen maanden met 20 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Kredietverstrekkers kregen driekwart minder verzoeken om een hypotheek over te sluiten. Het aantal aanvragen van een hypotheek voor de aankoop van een huis daalde met 7 procent.