Olieprijzen flink omhoog door verwachte productieverlaging OPEC+

De olieprijzen zijn maandag flink gestegen door de verwachting dat oliealliantie OPEC+ hard gaat snijden in de productie, om zo de prijzen te stutten. Volgens mediaberichten kan de OPEC+ de productie met wel meer dan een miljoen vaten per dag verlagen.

De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg met 4,7 procent tot 83,16 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd 4,3 procent duurder op 88,79 dollar per vat.

De OPEC+ komt woensdag bijeen in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen om te vergaderen over de productie in november. Die vergadering zal voor het eerst sinds maart 2020 weer fysiek zijn. De OPEC+ bestaat uit 23 landen, met de belangrijkste leden Saudi-Arabië en Rusland. De groep maakt afspraken over hoeveel olie elk land kan oppompen om zo de prijzen te beïnvloeden.

Recessie

De afgelopen tijd zijn de olieprijzen stevig gedaald door zorgen over een economische recessie en een afzwakkende olievraag. Eerder dit jaar was juist nog sprake van een flink stijgende olieprijs door de oorlog in Oekraïne en een sterke vraag.

De Europese gasprijs ging maandag juist met wel 7 procent omlaag op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam. Europese landen zijn bezig gas te besparen om zo de vrijwel stilgelegde leveringen door Rusland op te kunnen vangen. Daarnaast is Noorwegen de gasleveringen aan West-Europa aan het vergroten.