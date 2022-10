Kritiek op Amerikaanse miljardeninvestering energieconcern RWE

Het Duitse energieconcern RWE gaat miljarden investeren in duurzame energieprojecten in de Verenigde Staten. Het betreft een van de grootste groene deals ooit in de VS. Maar er is ook kritiek. Een activistische belegger die zich flink heeft ingekocht in RWE ziet liever dat het energiebedrijf investeert in de binnenlandse energiesector.

Met de deal van circa 6,8 miljard dollar (omgerekend bijna 7 miljard euro) verdubbelt RWE zijn energieportefeuille in de VS tot meer dan 7 gigawatt. De transactie wordt mede mogelijk gemaakt door het investeringsfonds van Qatar, dat met een investering van ruim 2 miljard euro een belangrijke aandeelhouder wordt van RWE. Qatar en Duitsland sloten in mei een overeenkomst om nauwer samen te gaan werken op het gebied van energie.

Maar Benedikt Kormaier van investeerder Enkraft Capital, goed voor ongeveer een miljoen aandelen in RWE, is kritisch op de deal. Volgens hem zou de focus van RWE moeten liggen op de Duitse energiesector. ‘Het is volkomen onbegrijpelijk hoe het grootste energiebedrijf van Duitsland 7 miljard euro kan uitgeven aan een deal in de VS te midden van de grootste energiecrisis die Duitsland ooit heeft gezien’, aldus Kormaier.

RWE heeft flink geprofiteerd van de onrust op de Europese energiemarkt, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf heeft ook energiecentrales in Nederland.