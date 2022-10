Britse onrust houdt Europese beleggers bezig

De Europese beurzen lijken de eerste handelsdag van het vierde kwartaal lager te gaan openen. De economische en politieke onrust in het Verenigd Koninkrijk zal maandag te merken zijn op de financiële markten. De Britse premier Liz Truss zou de stemming over de verlaging van het belastingtarief kunnen uitstellen, aldus de Britse krant The Telegraph op basis van regeringsbronnen.