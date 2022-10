Logistieke problemen zitten leveringen Tesla in de weg

Tesla leverde in de meetperiode bij elkaar 343.830 auto’s af. Dat betekende een nieuw record, maar kenners rekenden er in doorsnee op dat er zeker 358.000 auto’s hun weg naar de klanten vonden. Tesla meldt in een verklaring dat door de sterke productiegroei het een ‘steeds grotere uitdaging is’ om over voldoende transportcapaciteit te beschikken tegen redelijke kosten. Daarbij speelt mee dat sprake is van ‘logistieke piekweken’. Topman Elon Musk gaf op Twitter aan naar ‘stabielere’ leveringen te streven.

De kwartaalleveringen zijn een belangrijke graadmeter voor Tesla. De leveringen geven steun aan de financiële resultaten van de autobouwer. De concurrentie is ook moordend. Zowel bestaande automakers als nieuwkomers brengen steeds meer elektrische auto’s op de markt. Evengoed is Tesla op dat vlak marktleider sinds de eerste Model S-sedans tien jaar geleden aan klanten werden geleverd.

Tesla stelde wel dat het definitieve cijfer van de leveringen nog iets hoger kan uitvallen. Het bedrijf produceerde 365.923 voertuigen in het kwartaal. De automaker splitste de verkoop niet uit per regio. De VS en China zijn de grootste markten en het overgrote deel van de verkopen betrof de Model 3-sedan en Y-crossover.

Tesla maakt de Model S, X, 3 en Y in zijn fabriek in Fremont in Californië. Het maakt de nieuwere Model 3 en Y in de Chinese fabriek bij Shanghai. Onlangs is Tesla begonnen met het leveren van Model Y vanuit zijn nieuwste fabrieken in Berlijn en Austin.