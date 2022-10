Bolsonaro: we hebben de leugen van de peilingen verslagen

De zittende Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft gezegd dat de uitslag in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in zijn land bewijst dat ‘we de leugen hebben verslagen’. Daarbij doelde hij op de peiling van het Datafolha peilingbureau, waarin hij vlak voor de verkiezingen 14 procentpunten achterstond op zijn belangrijkste uitdager Luiz Inácio Lula da Silva. In de uiteindelijke uitslag zitten de twee rivalen veel dichter bij elkaar.

De linkse oud-president Lula won de eerste ronde overigens wel. Hij kwam met bijna alle stemmen geteld uit op ruim 48 procent van de stemmen. Maar de rechts-populistische Bolsonaro volgt op de voet met ruim 43 procent. Verder deed ook nog een aanzienlijk aantal andere Braziliaanse politici een gooi naar het presidentschap. Maar de meeste van hen wisten maar weinig stemmen te vergaren. Omdat geen van de kandidaten in de eerste ronde een meerderheid van de stemmen kreeg, is op 30 oktober een tweede stemronde nodig. In die tweede ronde zal het alleen nog tussen Lula en Bolsonaro gaan.

Lula liet na de bekendmaking van de verkiezingsuitslag op zijn beurt weten dat hij zal blijven strijden ‘tot aan de uiteindelijke overwinning’. ‘We zullen de Braziliaanse samenleving moeten overtuigen van onze voorstellen,’ vertelde hij zijn teleurgestelde supporters in Sao Paulo. Die hadden gehoopt dat de verkiezingen in één ronde beslist konden worden. ‘De strijd gaat door tot de eindoverwinning, dat is ons motto’, zei Lula.