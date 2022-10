Sky News: Truss stelt stemming over belastingverlaging uit

De Britse premier Liz Truss is van plan de stemming over de afschaffing van de hoogste inkomensbelastingschijf in het land uit te stellen, meldt Sky News. Een minister uit haar kabinet heeft dat aan de tv-zender verteld. Ook de krant The Telegraph meldt, op basis van anonieme bronnen binnen de regering, dat Truss dit inderdaad zou willen doen.