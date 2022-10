Zelenski: twee plaatsen in regio Cherson op Rusland heroverd

Oekraïense troepen hebben de kleine plaatsen Archanchelske en Myroljoebivka in de regio Cherson op Rusland heroverd, meldt president Volodimir Zelenski. De Oekraïense president zei dit toen hij in zijn nachtelijke toespraak specifieke eenheden van de Oekraïense strijdkrachten bedankte voor hun moed en inzet aan het front.

Eerder in zijn toespraak zei Zelenski, zonder details te verstrekken, dat het recente succes van de Oekraïense strijdkrachten niet beperkt is tot de herovering van de plaats Lyman in de regio Donetsk.