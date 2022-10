Vrouw mishandeld na afwijzen avances, politie zoekt verdachten

De politie zoekt twee mannen voor de zware mishandeling van een 20-jarige vrouw die een versierpoging van een van de mannen in een Amsterdamse club aan de Amstelstraat afwees. Een van de mannen wordt ook verdacht van aanranding. Het slachtoffer brak door de mishandeling, die plaatsvond in de nacht van 16 op 17 juli dit jaar, op drie plekken haar kaak. De politie spreekt van een ‘heftige mishandeling’ en deelt herkenbare beelden van de twee verdachten.

Het slachtoffer was tussen 04.00 uur en 05.00 uur met vriendinnen in de uitgaansgelegenheid toen een onbekende man haar probeerde te versieren. De vrouw was daar niet van gediend, aldus de politie. De man greep hierop hardhandig haar linkerborst beet. Toen het slachtoffer zich probeerde te verweren, werd ze door twee mannen bij haar keel gegrepen en kreeg ze harde klappen tegen haar hoofd. Het slachtoffer en de mannen werden door andere bezoekers en portiers van de club uit elkaar gehaald.

In het ziekenhuis bleek dat een kies van de vrouw gebroken was, een voortand loszat en dat haar kaak op drie plekken gebroken was. Zij werd diezelfde dag geopereerd. Acht schroeven werden in haar kaak gezet, waardoor ze wekenlang niet goed kon praten of kauwen, aldus de politie.