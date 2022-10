Kalveren-zege voor Knor leidt tot volle zalen en extra theaters

De grote overwinning van de animatiefilm Knor op het Gouden Kalveren-gala heeft de afgelopen twee dagen tot flink veel extra bezoekers in de bioscopen geleid. Dat meldt distributeur Gusto Entertainment zondag. Exacte cijfers zijn nog niet te geven. ‘Maar we krijgen uit alle bioscopen meldingen van volle zalen’, aldus een woordvoerder.

Knor draait momenteel in 42 bioscopen. Maar Gusto stelt dat er komende draaiweek, die donderdag van start gaat, een flink aantal kopieën bij gaan komen. ‘Veel bioscopen melden zich omdat ze de film weer willen vertonen’, stelt de woordvoerder.

Knor won vrijdagavond drie van de belangrijkste beeldjes op de slotavond van het Nederlands Film Festival, waaronder de prijs voor beste Nederlandse film van het jaar. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat deze prijs naar een animatiefilm ging. Daarnaast won Knor de awards voor beste regie en beste production design.

De animatiefilm is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. De film vertelt over het meisje Babs, dat voor haar negende verjaardag van haar opa uit Amerika het varkentje Knor cadeau krijgt. Haar ouders zijn daar niet zo blij mee, maar Babs mag het diertje houden op voorwaarde dat Knor een puppycursus volgt. Dan blijkt opa echter andere plannen te hebben met Knor.

De belangrijkste rollen in de film zijn ingesproken door Jelka van Houten, Kees Prins, Henry van Loon en Alex Klaasen. Knor is geen live-actionfilm, maar een stop-motionanimatie. Dit betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen. Knor wordt namens Nederland ingezonden als kandidaat voor de Oscar voor beste lange animatiefilm